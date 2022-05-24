По словам дипломата, любая поддержка агрессора – это очень тревожный сигнал для Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-агрессор все еще имеет как скрытую, так и открытую поддержку.

Об этом в интервью Радио НВ заявил министриностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

"И скрытая (поддержка – ред.), и не скрытая остается. Мы видим безумную активность и путинских троллей, но и части политиков, журналистов, имеющих историю связей с путинским режимом", - отметил дипломат.

По словам Климкина, поддержка агрессора – это очень тревожный сигнал для Украины.

"Очень ясно это прослеживается в южных европейских странах, в частности в Италии и Франции, но и в других. У нас есть две фундаментальные задачи — нам нужно поддерживать тонус, эмоцию западного мира. Это критично для солидарности. Там уже начинаются определенные тревожные звоночки, и наша задача — чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - отметил Климкин.

Он также отметил, что некоторые страны неоднозначно высказываются о войне в Украине

"Но есть и не западный мир. Там тоже к нам отношение однозначно положительное. Многие тоже нами там вдохновляются. Впрочем, очень важно, чтобы они нас не считали геополитическим инструментом. В Африке, в Латинской Америке говорят: "Вы, украинцы, реально крутые, вы с Россией, Путиным боретесь и даже побеждаете, но нам говорят, что вас используют". Эту логику тоже нужно перебить", - заявил Климкин.

Климкин и война в Украине:

18 мая 2022 года Климкин заявил о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО – удар под дых для Путина.

28 апреля 2022 года Климкин заявил о том, что раздувая ситуацию в Приднестровье, Россия готовит новый плацдарм для наступления на юг Украины. Кремль, вероятно, будет пытаться высаживать там десант и совершать теракты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Российские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность - Генштаб

Россияне готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину

Санду признала, что Молдова не имеет боеспособной армии