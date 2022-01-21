Президент уверен что все без исключения украинцы будут бороться для защиты своей земли.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцы будут защищать свою землю, а Российская Федерация тоже понесет потери, если ее войска пересекут границу Украины и пойдут войной против украинцев.

Об этом глава государства сказал в интервью The Washington Post.

"Сейчас мы имеем много русскоязычных украинцев, которые поддерживают Украину - даже те, которые имеют позитивные настроения к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все собираются защищать нашу страну. Кроме армии, все без исключения украинцы будут бороться для защиты своей земли", - подчеркнул Зеленский.

"Если мы будем защищать себя против одной из самых мощных армий в мире, тогда это будет война. И если это будет война, это будет очень мощная война, и все понесут потери. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, Россия пострадает. Европейские страны, сопредельные с Украиной, пострадают. И те страны, которые находятся отдаленно, столкнутся с миграционным кризисом. Для нас наиболее важное дело - это сохранение нашей территории", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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