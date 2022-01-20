Президент Украины подчеркнул, что "незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает, как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о "незначительном" вторжении России в Украину.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что говорит это как президент большой страны.

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Как известно, накануне Байден заявил, что если Россия решится на полномасштабное вторжение, то для нее это будет "катастрофой" и она столкнется с серьезными последствиями.

В то же время он отметил, что западные страны не уверены в том, что именно будут делать в случае "незначительного вторжения". По его словам, к "незначительному вторжению" могут отнестись иным образом.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации США Эмили Хорн впоследствии разъяснила, что, говоря о "небольшом вторжении" России в Украину, Байден имел в виду возможные кибератаки или же провокации с участием военизированных формирований.

Разъяснение слов Байдена появилось и на официальном сайте Белого дома: "Президент Байден четко указал президенту РФ: если какие-либо российские военные силы пересекут украинскую границу, это будет считаться новым вторжением, которое встретит быстрый, жесткий и единый ответ Соединенных Штатов и наших союзников".

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