Завтра Зеленская будет одной из почетных приглашенных на похоронах монарха.

Первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и посол Украины в Британии Вадим Пристайко с женой вечером 18 сентября посетили Вестминстер-холл в Лондоне, где почтили королеву Елизавету II.

Об этом сообщил премьер Шмыгаль у себя в Telegram.

"По приглашению британской стороны прибыли сегодня в Лондон, чтобы отдать дань уважения Ее Величеству Королеве Елизавете II и выразить соболезнования от имени Президента, Правительства и народа Украины. Королева пользовалась большим общественным уважением и благосклонностью в Соединенном Королевстве. Так же ею восхищались далеко за пределами Королевства, включая Украину. Большинство украинцев запомнят Ее Величество через простой, но важный факт. Она была главой государства, которая одной из первых протянула руку помощи, когда Украина столкнулась с варварским российским нашествием. Государства, которое до сих пор делает все возможное для приближения нашей победы. Благодарен правительству Соединенного Королевства. Не сомневаюсь, что Король Чарльз III разовьет прогресс, достигнутый его матерью", - написал Шмыгаль.

Видео дня

Известно также, что Зеленская провела аудиенцию с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.

Государственные похороны королевы Елизаветы состоятся в понедельник 19 сентября. Ожидается, что почтить монарха приедут в Лондон около миллиона человек.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская присоединится до 500 глав государств и высоких гостей, которых пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Жену президента Владимира Зеленского пригласили на поминальную службу и VIP-прием, организованный королем Чарльзом.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Вас также могут заинтересовать новости: