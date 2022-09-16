Мировые лидеры собираются прибыть в Лондон в эти выходные, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете, посетив Вестминстер-Холл.

Первая леди Украины Елена Зеленская присоединится к 500 главам государств и высоким гостям, которых пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Жену президента Владимира Зеленского пригласили на поминальную службу и VIP-прием, организованный королем Чарльзом.

Видео дня

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в то время, как Россия находится в изоляции. Британия является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах - признак этой дружбы и взаимного уважения", - отметил собеседник.

По данным источника, Зеленская вернется в Украину, как только завершится церемония в понедельник.

Приглашенные на церемонию прощания прибудут в Лондон в эти выходные. Они посетят Вестминстер-Холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы, чтобы отдать ей последнюю дань уважения.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Вас также могут заинтересовать новости: