Туристам стоит уделять больше внимания дополнительным сборам в Европе: это сохранит сотни евро

С туристов берут все больше дополнительных сборов в Европе.

На фоне всплеска чрезмерного туризма в Европе популярные города вводят все новые налоги и сборы с туристов.

При этом туристические эксперты призывают туристов перед бронирование обращать внимание на суммы возможных доплат в городах, которые они планируют посетить, ведь всевозможные туристические налоги могут сделать путешествие на несколько сотен евро дороже, пишет Which? Travel.

В качестве примера журналисты приводят нидерландскую столицу Амстердам, где можно получить сотню-две туристических налогов дополнительно к счету за недельное проживание в отеле. Дело в том, что каждый турист в городе обязан платить обязательный сбор 12,5% от суммы проживания за ночь. Это самый высокий туристический налог в Европе.

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При этом в последние годы туристические сборы перестали быть символическими суммами: они становятся все более распространенными, дорогими и сложными для расчета.

Чаще всего туристы сталкиваются с фиксированными ставками, где плата взимается за каждую ночь проживания с человека. Например, в португальськой столице Лиссабоне туристический налог составляет 4 евро с человека за ночь.

Ставки также могут варьироваться в зависимости от типа и класса жилья. Например, в пятизвездочном отеле Барселоны туристы платят около 12 евро с человека за ночь, тогда как в четырехзвездочном отеле сбор составляет 8,4 евро, в частном жилье – 9,5 евро, а в хостелах – 7 евро. Тем временем, японский Киото ввел сбор в размере от 1 до 60 евро с человека за ночь, в зависимости от типа размещения.

В то же время такие города, как, например, Амстердам или Чикаго рассчитывают туристический сбор как процент от стоимости проживания (12,5% и 19% соответственно), а потому итоговая сумма может оказаться весьма внушительной.

При этом при бронировании туристам стоит обращать внимание, включены ли все налоги и сборы в счет или их придется оплачивать отдельно на месте, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде непредвиденных расходов при заселении.

Кроме того, часть городов уже начала брать с туристов налоги не только за ночлег, но и просто за въезд в город. Например, так делает Венеция, беря с туристов в пиковые дни от 5 до 10 евро. Также некоторые места, как, например, греческие острова Санторини и Миконос, берут плату с круизных туристов, желающих спуститься на берег на несколько часов – по 20 евро с человека.

Как борются с чрезмерным туризмом в Европе

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на данный момент власти ЕС работают над новым законопроектом, который должен урегулировать рынок краткосрочной аренды жилья для туристов. Потенциально это может сократить количество предложений для ночлега, что приведет к росту цен.

Одновременно туристам предлагают переключать внимание на альтернативные форматы отдыха в Европе, например, пеший туризм или мини-туризм.

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