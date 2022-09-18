Завтра Лондон ждет один из самых больших логистических вызовов за его современную историю.

Сегодня последний день, когда подданные могут попрощаться со своей королевой Елизаветой II. А завтра в британской столице ожидается прибытие до миллиона человек.

Правительство просит не вставать в очередь новым людям, поскольку время ожидания составляет примерно 13 часов, а это значит, что все желающие могут просто не успеть - прощание с королевой продлиться до 6:00 понедельника, сообщает Би-би-си.

Тысячи людей уже сейчас не идут в очередь, а возлагают цветы в Зеленом парке, который примыкает к Букингемскому дворцу.

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Британские журналисты называют очередь на прощание с королевой "национальным феноменом". В очереди на прощание с королевой простоял всю ночь и легендарный английский футболист Дэвид Бэкхем.

А уже завтра - в день похорон королевы - в Лондоне ожидают прибытия до миллиона человек. Не говоря уже о сотнях высокопоставленных гостей со всего мира.

Компания Transport for London - управляет метрополитеном и пригородными поездами - готовится к наплыву до 1 млн человек. Они съедутся в столицу утром и начнут разъезжаться после полудня - когда траурная процессия пройдет от Вестминстерского дворца в Виндзор. Поэтому завтра Лондон ждет один из самых больших логистических вызовов за его современную историю.

Уже с 5 утра полиция начнет перекрывать большинство главных улиц в центре города. Одновременно с этим железнодорожные компании запустят до 250 дополнительных поездов, в том числе, ночных.

В Великобритании завтрашний день объявлен выходным, и почти ничего в стране работать не будет. Все крупнейшие супермаркеты начнут работать только после 17:00 (за исключением центра Лондона, чтобы люди не оставались без еды и воды). Все другие магазыни остануться закрытыми.

В кинотеатрах завтра можно будет посмотреть только трансляцию с похорон, спортзалы закроются на время церемонии. Сети, которые продают фастфуд, откроются только с 15:00. Пабы продолжат работать - и тоже будут транслировать церемонию прощания.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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