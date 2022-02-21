Решение украинского вопроса будет происходить только при участии Киева, отметил секретарь СНБО.

Украинский вопрос без Украины никто не будет решать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Если Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) будет встречаться с Байденом (глава США Джо Байден – Ред.), если там будет решаться вопрос нашей страны, то без нас никто вопрос решить не может. Это будет происходить только при нашем участии. Наша позиция, позиция нашего президента (Владимира Зеленского – Ред.) четкая", – сказал чиновник.

Ранее Алексей Данилов сообщил, что российская сторона постоянно пытается спровоцировать Вооруженные Силы Украины на масштабный ответ, чтобы создать повод для вторжения.

Напомним, 20 февраля в Белом доме заявили, что Джо Байден готов встретиться Владимиром Путиным после встречи главных дипломатов стран – Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, если Россия не ворвется на украинскую территорию.

Встреча Блинкена и Лаврова должна состояться 24 февраля.

Ранее стало известно, что глава Франции Эммануэль Макрон поговорил с Путиным, Байденом и Владимиром Зеленским.

Французская сторона сообщила после разговора Макрона с Путиным, что министры иностранных дел Франции и РФ встретятся в ближайшие дни и обсудят возможное проведение саммита на высшем уровне с РФ, Украиной и союзниками об определении нового порядка мира и безопасности в Европе.

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