Украинский вопрос без Украины никто не будет решать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Если Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) будет встречаться с Байденом (глава США Джо Байден – Ред.), если там будет решаться вопрос нашей страны, то без нас никто вопрос решить не может. Это будет происходить только при нашем участии. Наша позиция, позиция нашего президента (Владимира Зеленского – Ред.) четкая", – сказал чиновник.
Ранее Алексей Данилов сообщил, что российская сторона постоянно пытается спровоцировать Вооруженные Силы Украины на масштабный ответ, чтобы создать повод для вторжения.
Напомним, 20 февраля в Белом доме заявили, что Джо Байден готов встретиться Владимиром Путиным после встречи главных дипломатов стран – Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, если Россия не ворвется на украинскую территорию.
Встреча Блинкена и Лаврова должна состояться 24 февраля.
Ранее стало известно, что глава Франции Эммануэль Макрон поговорил с Путиным, Байденом и Владимиром Зеленским.
Французская сторона сообщила после разговора Макрона с Путиным, что министры иностранных дел Франции и РФ встретятся в ближайшие дни и обсудят возможное проведение саммита на высшем уровне с РФ, Украиной и союзниками об определении нового порядка мира и безопасности в Европе.