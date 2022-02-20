Также президенты Франции и России договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины и провести в ближайшее время заседание ТКГ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин в воскресенье во время телефонного разговора согласовали необходимость поиска дипломатического разрешения ситуации в отношении Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец. Разговор глав государств длился почти два часа.

Отмечается, что министры иностранных дел двух стран встретятся в ближайшие дни и обсудят возможное проведение саммита на высшем уровне с Россией, Украиной и союзниками по определению нового порядка мира и безопасности в Европе.

"Эта дипломатическая работа должна позволить продвигаться вперед с привлечением всех заинтересованных сторон (европейцев, союзников, россиян и украинцев), чтобы, при соблюдении условий, провести встречу на самом высоком уровне и определить новый порядок мира и безопасности в Европе", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме этого, Макрон и Путин договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины. В частности, они согласились с необходимостью провести в ближайшее время заседание Трехсторонней контактной группы "с целью получения от всех заинтересованных сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения".

Также президенты Франции и России согласились с необходимостью возобновления работы в рамках нормандского формата на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.

"Для проведения этой работы в серьезных условиях главы двух государств взяли на себя твердые обязательства осуществить все полезные действия, чтобы избежать эскалации, а также для снижения рисков и сохранения мира", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, после разговора с Путиным Эммануэль Макрон позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Главы государств поддержали необходимость созыва трехсторонней контактной группы и безотлагательного введения режима тишины на Донбассе.

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