Украинские войска не обстреливают российскую территорию, подчеркнул секретарь СНБО.

В Украине вполне осознают, что Россия постоянно пытается спровоцировать ВСУ на масштабный ответ, чтобы создать повод для вторжения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге.

Комментируя информацию в российских СМИ, что якобы из Украины снова обстреляли российскую территорию, Данилов отметил: "...мы вполне осознаем, что происходит. У президента этот вопрос на контроле. Что касается казус белли (повод для войны – ред.), то конечно – это их задача, которую они поставили давно. Но наши военные могут открывать огонь в ответ только в случае если есть угроза жизни нашим военным".

Также он отметил, что никаких обстрелов российской территории украинские вооруженные силы не ведут. "Они могут фантазировать сколько угодно, делать все что угодно. Мы к этому готовы. Более того, к этому готов мир. России не удастся спровоцировать нас на активные действия", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что ни при каких обстоятельствах украинские военные не будут направлять свой огонь на гражданских на оккупированных территориях. "Мы не можем вести военные действия против части нашего населения", – заявил Данилов.

Также чиновник призвал всех в Украине сохранять спокойствие, осознавая, что Россия ведет против нас информационную кампанию, и она происходит ежедневно.

"Большая просьба ко всем сохранять максимальное спокойствие", – подытожил он.

Напомним, 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Россия не сформировала ударные группировки ни в одном месте, где ее войска окружили Украину.

Осенью прошлого года РФ стянула много сил к украинской границе, и появилась информация об угрозе вторжения.

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. В результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены были спасаться в подвале школы.

Кремлевские наемники обвинили в этом украинскую сторону.

18 февраля глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию. По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

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