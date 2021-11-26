По мнению Алексея Арестовича, Бурба хотел выдать себя героем, а власть президента Зеленского виновной.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович предполагает, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сговорился с бывшим президентом Петром Порошенко для провала операции "вагнеровцев".

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я думаю, что господин Василий Бурба, который мне лично очень похож на черного полковника при режиме Порошенко, который исполнял особенное задание, человек, который разгонял Майдан, работал против Майдана, - потом его перевели в ГУР, потому что там не люстрировали. Он избежал люстрации. Затем он становится начальником ГУР и за два года из генерал-майора генерал-полковником. Это невиданный военный взлет. Что это значит? Что есть некоторые задачи, о которых надо спрашивать у президента Порошенко", - заявил Арестович.

"И вопрос заключается вот в чем: был ли это сознательный преступный умысел с его стороны? Потому что он сделал все, чтобы он был невиновен, чтобы он был героем, а операция провалилась таким или другим образом", - добавил Арестович.

По мнению Арестовича, Бурба хотел выдать себя героем, а власть виновной.

"Не было ли это сговором между бывшим президентом и Василием Бурбой в отношении действующей власти, чтобы подставить ее под страшный скандал, а сейчас он разворачивается по всем правилам информационного психологического противоборства", - заявил Арестович.

Спецоперация по "вагнеровцам"

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера", воевавших против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в стране в период избирательной кампании.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче боевиков.

14 августа Беларусь выдала России "вагнеровцев".

5 августа президент Владимир Зеленский уволил Бурбу с должности начальника ГУР Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. В Офисе президента объяснили, что смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

17 ноября 2021 года группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования о спецоперации по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнера". Большая часть отчета посвящена именно процессу вербовки "вагнеровцев", но в нем не идет речь о том, кто именно "слил" спецоперацию.

Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию из-за объявленного перемирия на Донбассе.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

Автор: Виталий Саенко