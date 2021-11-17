Большая часть отчета посвящена вербовке "вагнеровцев", но речь не идет о том, кто "слил" спецооперацию.

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования по спецоперации с задержанием наемников российской частной военной компании "Вагнера".

Отчет обнародован на сайте Bellingcat.

Большая часть отчета посвящена именно процессу вербовки "вагнеровцев", но в нем не говорится о том, кто именно "слил" спецооперацию.

В частности, в документе говорится, что собирать данные для спецоперации под названием "Авеню" украинская разведка начала еще в 2018 году и до сентября 2019 года уже имела персональные данные около тысячи наемников, большинство из которых участвовали в войне против Украины на Донбассе, а несколько десятков еще и фигурировали в уголовных процессах о военных преступлениях в Украине.

Читайте такжеВ Швеции заявили о готовности направить военных в УкраинуС целью вербовки наемников якобы для охраны объектов "Роснефти" в Венесуэле украинские спецслужбы действовали от имени ЧВК "МАР", которая была создана в РФ в 2012 году и впоследствии прекратила свое существование.

Аналогичные домены "МАР" и "Роснефти" были созданы в сентябре 2019 года, благодаря чему удалось создать также домены электронной почты для общения с потенциальными кандидатами.

Позже объявления о поиске наемников были размещены на ряде российских сайтов.

Мужчины, которые откликались на вакансии, должны были прислать свои резюме с краткими описаниями своего опыта, а затем заполнить специальные формы, где уже предоставляли полные личные данные, образование, предыдущие места работы и военный опыт.

Десятки наемников в своих резюме сообщили, что, кроме стран Ближнего Востока и Африки, воевали и на Донбассе, таким образом прямо признаваясь в совершении военных преступлений, ведь детально описывали свои действия.

Среди них были и лица, которых украинские спецслужбы разыскивали за совершение подобных преступлений.

Читайте такжеВенедиктова о деле Майдана: Фигурантам грозит пожизненное, но Россия их не выдастВ частности, кое-кто из наемников принимал участие в боях под Иловайском и Дебальцево, а также в операции по уничтожении самолета с 49 военными под Луганском в 2014 году.

В подготовленный Службой безопасности список вошло 28 наемников, количество которых разведка планировала увеличить до 45 человек, чтобы во время встречи у них не возникло подозрений относительно того, что все они являются "ветеранами" войны на Донбассе.

Активная фаза спецоперации, по данным расследователей, началась в июне 2020 года.

В общем разведке удалось собрать 180 человек, из которых планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать им перелет, выбрав рейс через территорию Украины, принудительно посадить самолет с ними и задержать.

В "Bellingcat" отмечают, что президента Украины Владимира Зеленского впервые проинформировали о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации.

Организаторам спецоперации удалось найти лишь 34 билета на определенный рейс, который вылетал из Минска в Стамбул 25 июля, остальные билеты приобрели на рейс, который вылетал через два дня.

Читайте такжеРасстрел Майдана: ГБР завершило расследование в отношении Януковича и его окруженияВпоследствии один из наемников отказался, поэтому из Москвы на самолет в Минск поехали лишь 33 человека.

Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию через объявленное перемирие на Донбассе.

В связи с этим билеты для наемников перебронировали на 30 июля, поэтому после прибытия в Минск мужчин поселили в гостиницу, а впоследствии 32 из них переехали в санаторий "Беларусочка" по городу, а один, у которого был белорусский паспорт остался у родных в Минске.

Один из наемников, которых опросили Bellingcat, рассказал, что утром 28 июля они увидели возле санатория необычный микроавтобус, который, по их мнению, был автомобилем слежки КГБ.

Уже в 4:30 утра 29 июля санаторий штурмом захватила команда спецназовцев "Альфа" КГБ Беларуси, впоследствии наемников задержали вместе с 33-им, который остался у родственников, и отвезли в отделение милиции.

По свидетельствам наемников, у них спрашивали, знают ли они, белорусских оппозиционеров, ведь белорусские правоохранители были уверены, что задержали участников будущего госпереворота.

Читайте такжеБритания обещает и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь Украине в условиях агрессии РФВ этот день Александр Лукашенко публично заявил об арестах.

"В течение следующих дней он использовал 33 задержанных как разменную монету в переговорах с украинской и российской властью, намекая, что ему все равно, какая страна их получит", - говорится в отчете.

Впоследствии Украина направила Беларуси официальные запросы на экстрадицию задержанных наемников, а президент Зеленский лично лоббировал их экстрадиции во время телефонного разговора с Лукашенко 5 августа.

Журналисты предполагают, что в первые дни после задержания в Кремле даже не знали о реальных причинах такой ситуации с задержанными россиянами, однако 5 августа российская сторона также направила в Беларуси официальный запрос на передачу ей 32 боевиков.

Впоследствии, по мнению расследователей, в РФ все-таки догадались о причинах задержания своих граждан, и 14 августа генпрокурор РФ заявил, что Беларусь передала их России.

Хотя сами наемники рассказали, что отпустили их только 16 августа и отвезли на 14-дневный карантин под Москву.

Читайте такжеСкопление российских войск у границы Украины: Боррель рассказал о действиях ЕвросоюзаВ течение этих двух недель мужчин допрашивали сотрудники ФСБ РФ.

Справка УНИАН. 29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации из офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

Автор: Антонина Доломанжи