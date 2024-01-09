В то же время в Раде планируется рассмотреть два изменения в распределении депутатов по комитетам.

Вопрос об увольнении народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в повестке дня парламента на текущую пленарную неделю нет.

Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Ярослав Железняк, который отметил, что депутатам уже разослали повестку дня ВР на эту пленарную неделю, а "постановления об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам обороны там нет".

"При том два изменения в распределении депутатов по комитетам есть, а именно этого постановления не вижу. Исчезла?",- написал Железняк.

Кроме того, он сообщил, что "завтра будет завершено назначение Ольги Песчанской председателем Счетной палаты Украины". Также планируется принятие законопроекта о лоббировании в первом чтении. "Это требование ЕС. Хотя и очень странное", - написал депутат.

Что известно об увольнении Безуглой:

Безуглая известна своими заявлениями "против" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В частности, в ноябре стало известно, что депутат требует его отставки. Как заявила Безуглая, Залужный должен уйти с должности из-за отсутствия плана "замысла на 2024 год".

5 января Комитет ВР по нацбезопасности принял решение об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности. Сама депутат напомнила членам комитета, что такое решение должно приниматься Верховной Радой.

8 января Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рассмотрел проект постановления об отзыве Безуглой с должности. Железняк отметил, что регламентным комитетом, который является профильным по этому проекту постановления, "решение принято единогласно".

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