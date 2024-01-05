Депутат не довольна и напоминает, что такие решения должен принимать парламент.

Сегодня Комитет Верховного Совета страны по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета.

Об этом сообщил народный депутат Украины Вадим Ивченко, который является членом этого комитета, на своей странице в социальной сети Facebook. "Я, лично, голосовал "за".Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции - в политическом и информационном пространствах", - написал он.

Нардеп Безуглая с ответом не замедлила. Она напомнила членам комитета, что такое решение должно приниматься Верховной Радой Украины. "Дорогой комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас:)", - написала она.

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Согласно Регламенту, действительно такие решения принимаются ВРУ на заседании путем внесения изменений в постановление о распределении должностей в комитетах, которые должны поддержать минимум 226 нардепов. Но в то же время, комитет может инициировать перед парламентом такое увольнение.

Безуглая очень обиделась на председателя Комитета, своего коллегу по фракции "Слуга народа" Александра Завитневича. "Отдельная "благодарность" Завитневичу, что инциативно поставил на голосование такую рекомендацию", - написала она. При этом добавила, что шеф "огонь".

В Facebook Безуглая позже сообщила, что голосование в Комитете происходило "максимально коварно". "Председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали. Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", - написала она.

При этом отметила, что ей обидно за коллег в Комитете. "Если бы каждый активно присоединился к работе с сектором нацбезопасности и обороны и не поймал конъюнктурные решения относительно того, что выгодно сказать, а что нет; то были бы совсем другие реалии. У нас война!" - не сдерживает эмоций Безуглая.

Последние скандалы вокруг Безуглой:

Как сообщал УНИАН, народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая долгое время критикует Главкомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвиняя его во всех провалах.

Она заявляла, что он не предоставил "план замысла" на следующий год, поэтому должен уйти со своего поста.

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