Уже 10 января парламент может рассмотреть соответствующее постановление.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел проект постановления об отзыве народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что регламентным комитетом, который является профильным по этому проекту постановления, "решение принято единогласно".

"Соответственно уже 10 января парламент может рассмотреть постановление. ... Решение на рассмотрение зала, и там указано, что она остается членом комитета", - написал Железняк.

Чем известна Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая известна своими заявлениями "против" главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В частности, в ноябре стало известно, что Безуглая требует отставки Залужного. Как заявила Безуглая, главком должен уйти с должности из-за отсутствия плана "замысла на 2024 год".

Также УНИАН сообщал, что 5 января Комитет ВР по нацбезопасности принял решение об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности. Сама депутат напомнила членам комитета, что такое решение должно приниматься Верховной Радой.

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