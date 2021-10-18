Кандидат является членом Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации, кто заменит Александра Корниенко на посту первого заместителя ее председателя в случае избрания его первым заместителем председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил депутат от "СН" Даниил Гетманцев.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно того, обсуждался ли соответствующий вопрос, он сказал: "Этот вопрос пока не обсуждался. Будем ждать предложений от руководства фракции".

Кроме того, Гетманцев отметил, что место Корниенко может занять и депутат, который сейчас не является заместителем председателя фракции.

Читайте также"Люблю людей": скандальная "слуга" Третьякова устроила спор в Раде"Консультации идут. Фамилий я вам сейчас не назову. Но это не только заместители председателя фракции", - отметил депутат и добавил, что не исключает, что решение по этому вопросу могут принять уже на текущей неделе.

В свою очередь председатель фракции Давид Арахамия заявил, что народный депутат Андрей Мотовиловец может заменить Корниенко.

"Я бы хотел, чтобы это был Андрей Мотовиловец", - сообщил Арахамия.

На уточнение, Есть ли у фракции поддержка такой кандидатуры, Арахамия сказал: "Я думаю, что я имею право выбирать первого заместителя лично".

По словам главы фракции, Мотовиловец "фактически сейчас уже осуществляет эту деятельность".

"Он мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов, и все такое", - добавил Арахамия.

Читайте также"Слуги народа" в понедельник проведут заседание фракции: о чем будут говоритьКак известно, Мотовиловец является членом Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отставка Разумкова и назначение Стефанчука

7 октября 284 народных депутатов поддержали решение об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "европейская солидарность" и "оппозиционная платформа - "За життя".

Новым председателем парламента 8 октября стал Руслан Стефанчук, который был первым заместителем спикера ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского.

На должность первого заместителя председателя ВР есть две кандидатуры - от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и от фракции "ЕС" София Федина.

Автор: Таня Поляковская