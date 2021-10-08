Парламент возглавит бывший представитель Зеленского.

Верховная Рада в четверг, 7 октября, нашла замену Дмитрию Разумкову – новым председателем парламента станет Руслан Стефанчук, который был первым заместителем спикера ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского.

"За" кандидатуру Стефанчука проголосовал 261 нардеп.

Кроме 222 депутатов из фракции "СН", решение поддержали 18 депутатов от группы "Доверие", 15 - группы "За будущее", 6 внефракционных депутатов.

За кандидатуру Стефанчука не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос" и "Батькивщина".

Кандидатуру Стефанчука на должность председателя ВР предложила фракция "Слуга народа".

Напомним, парламент уволил Дмитрия Разумкова с поста спикера 7 октября. Такое решение поддержали 284 нардепа.

Потенциальным кандидатом на пост председателя Рады называли Руслана Стефанчука.

До того, как Разумкова уволили, Владимир Зеленский своим указом освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте.

Стефанчук – юрист, он попал в Раду в 2019 году по списку партии "Слуга народа". Стефанчук впервые был назначен представителем президента в ВР в мае 2019-го.

Позже – 19 августа 2019 года, Зеленский уволил Стефанчука с поста и в тот же день снова его назначил на ту же должность "по согласию".

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк