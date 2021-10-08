Следующая пленарная неделя пройдет с 19 по 22 октября.

Народные депутаты решили голосовать за кандидатуры первого заместителя председателя Верховной Рады на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, за то, чтобы закрыть сегодняшнее заседание без завершения рассмотрения кадрового вопроса, проголосовали 226 народных депутатов при необходимых минимум 226.

Этот результат вызвал смех в сессионном зале, поскольку решение могло быть не принято.

Есть две кандидатуры на должность первого заместителя председателя ВР - от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и от фракции "ЕС" София Федина.

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Сегодня еще не было выступлений кандидатов на должность и не было обсуждения их кандидатур.

Сегодняшнее заседание ВР закрыто, а следующее состоится 19 октября.

Отставка Разумкова и назначение Стефанчука

7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

Новым председателем парламента 8 октября стал Руслан Стефанчук, который был первым заместителем спикера ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского.

Автор: Надя Пришляк