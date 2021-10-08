По его словам, это должность "уровня вице-премьер-министра Украины".

Отозванный с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков считает наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя Аппарата ВР Вячеслава Штучного и Александра Копыленко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, чья, по его мнению, кандидатура является наиболее вероятной, Разумков сказал: "Я думаю, что либо Вячеслав Васильевич, либо Копыленко".

Кроме того, на вопрос, согласится ли народный депутат сдать мандат ради должности руководителя аппарата, депутат отметил: "Ради должности многие народные депутаты согласятся на все".

Читайте такжеНардеп Анна Скороход потеряла сознание в здании комитетов Рады, ее забрали в больницуРазумков добавил, что это должность "уровня вице-премьер-министра Украины", и эта должность является ответственной.

Новый руководитель Аппарата ВР

Как сообщал УНИАН, 20 сентября глава фракции "СН" Давид Арахамия сообщил, что их фракция предложит председателю ВР Разумкову три кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР.

Он уточнил, что речь идет о бывшем главе аппарата ВР Вячеславе Штучном. По словам Арахамии, у Штучного "был конфликт с непосредственным руководителем", поэтому по договоренности он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Еще два кандидата, добавил Арахамия, - это депутаты фракции "СН" Александр Копыленко и Павел Фролов, которые готовы ради этой должности сложить депутатские полномочия.

Арахамия отметил, что уже год нет руководителя Аппарата ВР, что является нарушением законодательства.

Ранее в кулуарах парламента шли разговоры, что между Разумковым и Штучным был конфликт из-за того, что последний на посту руководителя аппарата был "смотрящим" за спикером. Официально они не подтверждали существование такого конфликта.

Автор: Таня Поляковская