Имущество, средства и другие активы этих двух партий переданы в собственность государства.

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность Коммунистической партии Украины и партии "Счастливая Украина".

Как сообщает пресс-служба суда, 5 июля коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административных дел о запрете Коммунистической партии Украины и о запрете партии "Счастливая Украина".

"Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины. Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований передано в собственность государства", - говорится в сообщении.

Также аналогичное решение суд принял в отношении партии "Счастливая Украина".

Как сообщал УНИАН, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

Среди запрещенных партий, в частности, "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", Партия справедливости и развития, Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", Прогрессивная социалистическая партия Наталии Витренко.

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