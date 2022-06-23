В отношении "Прогрессивной социалистической партии Украины" решение принято 23 июня.

Восьмой ААС рассмотрел дело о запрете политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

Как отметили в пресс-службе суда, заседание состоялось 23 июня.

Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины. А именно:

запрещена деятельность политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины";

средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства.

"Прогрессивная социалистическая партия Украины" подавала встречный иск и требовала, чтобы действия Службы безопасности Украины были признаны противоправными. В удовлетворении заявления суд отказал.

"Прогрессивная социалистическая партия Украины" была создана в Украине 20 апреля 1996 года, с тех пор ее возглавляет Наталья Витренко, мать председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Партия проходила в парламент один раз - в 1998 году.

Как сообщал УНИАН, в Украине за решение суда запрещена деятельность 9 пророссийских партий. Среди них – "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа - За життя" и "Левая оппозиция".

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