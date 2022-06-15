Партия может обжаловать это решение в Верховном суде.

Восьмой апелляционный суд Львова запретил Социалистическую партию Украины (СПУ), а имущество политпартии и всех ее ячеек будет передано государству.

Об этом сообщило общественное движение "Честно".

По словам ведущего аналитика "Честно" Игоря Фещенко, аргументы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности партии, а также в высказываниях последних трех ее руководителей, прежде всего государственного предателя Ильи Кивы.

По мнению СБУ, хоть Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, но он все равно осуществляет влияние на нее.

В частности, по данным "Честно", в материалах дела цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, по состоянию на сейчас СПУ возглавляет Виктор Заика – директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".

Еще одним доказательством влияния Кивы на Соцпартию считают то, что возглавляемая им организация "Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом "Патриоты за жизнь", как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и СПУ.

Партия может обжаловать это решение в Верховном суде.

По данным министра юстиции Дениса Малюски, в восьмом апелляционном административном суде во Львове продолжаются 16 судебных процессов по запрету пророссийских партий. В отношении шести политпартий решение уже принято, в отношении остальных - решения ждут в ближайшее время.

Министр анонсировал, что уже на этой неделе возможно вынесение судебных постановлений о запрете партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партии Шария" и тех, чья деятельность была приостановлена решением СНБО.

Напомним, предатель Украины Илья Кива возглавлял Социалистическую партию и выдвигался от нее кандидатом в президенты Украины в 2019 году.

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