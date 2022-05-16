Все это время, отмечает депутат, КПУ продолжала существовать и получать членские взносы, хоть и была отстранена от избирательного процесса.

Представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что спустя почти семь лет после принятия так называемого "закона о декоммунизации" в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Через более чем шесть лет после принятия так называемого "закона о декоммунизации" в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия", - отметила она.

Совгиря напомнила, что "Закон о декоммунизации" (от 9 апреля 2015 г. №317-VIII) был принят Верховной Радой еще в 2015 году.

"Им предусматривалось осуждение коммунистического режима и запрет пропаганды его символики, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд", - отметила она.

Окружной административный суд г. Киева постановлением от 16 декабря 2015 года по делу №826/15408/15 прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу, напомнила Совгиря.

"Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по данному делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", - констатировала депутат.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

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