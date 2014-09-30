США призывают Россию и сепаратистов прекратить нападения на украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Госдепа США Джен Псаки сообщила на брифинге в Вашингтоне во вторник (брифинг транслировался на официальном сайте Госдепа).

”Мы продолжаем оставаться глубоко озабоченными обострением насилия в восточной Украине. Российские военные силы и техника находятся все еще в Украине и российско-украинская граница остается незащищенной”, - сказала Псаки.

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Вместе с тем она отметила, что с тех пор, как 5 сентября в Минске (Беларусь) был подписан протокол о прекращении огня, нападения на позиции украинских военных, города, в том числе на Донецкий аэропорт, Луганск и село Попасное (Луганской области) не прекращались.

В частности, она отметила, что эти нападения привели к смерти и ранениям десятков украинских солдат и мирных жителей, а также к уничтожению важной инфраструктуры.

”Мы призываем Россию и поддерживаемых ею сепаратистов немедленно прекратить эти нападения, а также мы призываем Россию вывести все российские вооруженные силы и технику с территории Украины”, - подчеркнула Псаки.

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Представитель Госдепа США сообщила, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находятся на востоке Украины и готовы оказывать поддержку имплементации минского протокола от 5 сентября, а также договоренностям по исполнению протокола о прекращении огня от 19 сентября.

”Россия должна позволить им выполнять свою работу”, - добавила Псаки.

Кроме того, она отметила, что украинская власть продолжает выполнять обязательства по прекращению огня и следовать мирному разрешению конфликта на востоке Украины.

По ее словам, Россия и сепаратисты соответственно также должны следовать соблюдению выполнения обязательств согласно минского протокола, под которым они поставили подписи.