ОБСЕ уверяет, что не прекращала свою работу в Луганской области

Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил пресс-атташе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (Киев), Майкл Бочуркив, передает кореспондент УНИАН.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Луганской области Геннадий Москаль констатирует самоустранение миссии в области. Это не так, наблюдатели по-прежнему работают в регионе. Это видно в отчетах, которые ежедневно появляются на сайте www.osce.org. Но, в связи с тем, что в Луганске и прилегающих территориях очень сложная гуманитарная ситуация и некоторые наблюдатели ОБСЕ не защищены должным образом, количество сотрудников нашей миссии изменилось», - сказал он.

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