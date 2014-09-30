Ситуация на Луганщине усложнилась: боевики активно обстреливают силы АТО, есть раненые

За вчерашние сутки, 29 сентября, оперативная ситуация в Луганской области осложнилась.

Об этом сообщается на официальном сайте председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Читайте такжеВ "ЛНР" начался конфликт: одного из лидеров боевиков обвиняют в связи с Киевом - Тымчук

С 21.45 до 23.15 со стороны подконтрольного боевикам с.Хороше Славяносербского района была попытка штурма блокпоста Нацгвардии. Сначала велся обстрел, после которого в наступление пошли три танка с живой силой боевиков. Ответным огнем из крупнокалиберного оружия штурм отбит, два танка повреждены, но смогли отступить. В результате боя один нацгвардеец ранен, также огнестрельные ранения ног получил сотрудник 21-го отдельного батальона Криворожской милиции. Оба госпитализированы.

С 17-ти до 19-ти часов в с.Троицкое Попаснянского района со стороны подконтрольных "ЛНР" населенных пунктов (половина Попаснянского района контролирует Украина, половину - так называемая "ЛНР") был осуществлен обстрел из миномета, а затем системы “Град”. Повреждена школа, котельная, другие подсобные помещения учебного заведения, а также шесть частных домов. Ранения получила местная жительница, сейчас она находится в больнице. Детей и педагогов в школе не было.

Со стороны "ЛНР" работает снайпер, который совершил несколько обстрелов г.Счастье и ТЭС. Жертв нет, изъятые пули из снайперской винтовки иностранного производства, которые пробивают любой бронежилет навылет.

Читайте такжеЛуганчане продолжают выживать в критических условиях

Тяжелых преступлений на территории области за минувшие сутки не зафиксировано. Граждане с территории, подконтрольной террористической организации "ЛНР" и далее обращаются в органы милиции на подконтрольной Украине территории с заявлениями о совершенных в отношении них боевиками тяжелых преступлениях - разбойных нападениях, мародерстве, похищении автомобилей и имущества.

Луганская ОГА констатирует, что миссия ОБСЕ, которая должна контролировать соблюдение договоренностей о прекращении огня, к сожалению, самоустранилась от своих обязанностей. А наши спецслужбы, которые должны были бы предупреждать о подготовке артиллерийских и минометных обстрелов, молчат. Во вторую мировую войну об угрозе бомбардировок и обстрелов заранее предупреждали с помощью сирен. Теперь об этом становится известно по факту падения мин и снарядов на подконтрольную Украине территорию.