Парубий рассказал о трех основных целях террористов

Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал экс-секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет Телеграф.

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"Ближайшими точками атаки для оккупантов и диверсантов будет аэропорт Донецка, Дебальцево, Мариуполь. Им нужен морской порт, воздушный порт и Дебальцево как развязка дорог между Донецком и Луганском. Самая большая будет опасность, если мы пойдем на односторонний отвод артиллерии отсюда - как это указано в меморандуме. Это может привести к новому котлу", - сказал Парубий.