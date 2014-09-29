Парубий рассказал о трех основных целях террористов
00:14, 29 сентября 2014Политика
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У террористов на Донбассе сейчас есть три основные цели, на которые они будут наступать - аэропорт Донецка, Дебальцево и Мариуполь
Террористы будут наступать на аэропорт Донецка, Дебальцево, Мариуполь / © UNIAN
Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал экс-секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет Телеграф.
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"Ближайшими точками атаки для оккупантов и диверсантов будет аэропорт Донецка, Дебальцево, Мариуполь. Им нужен морской порт, воздушный порт и Дебальцево как развязка дорог между Донецком и Луганском. Самая большая будет опасность, если мы пойдем на односторонний отвод артиллерии отсюда - как это указано в меморандуме. Это может привести к новому котлу", - сказал Парубий.
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