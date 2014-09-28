В зоне АТО зафиксирована резкая активизация боевиков и военных РФ – Тымчук

Об этом написал в Facebook руководитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

"С 6:00 утра сегодняшнего дня зафиксировано 9 обстрелов позиций украинских войск", – сообщил он.

Как утверждает Тымчук, украинские войска открывают исключительно ответный огонь – и лишь при попытках российских подразделений и групп боевиков штурмовать их позиции.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: боевики продолжают открывать огонь по украинским позициям"Одновременно отмечены случаи обстрелов позиций боевиков силами других российско-террористических подразделений. При обстрелах применяется ствольная артиллерия, минометы и РСЗО", – добавил Тымчук.

Подобные случаи также зафиксированы в районе населенных пунктов Кировское, Фащевка, Ждановка.

Как сообщал УНИАН, вчера силовики отразили очередную атаку боевиков возле Дебальцево и аэропорта в Донецке.