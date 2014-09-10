Порошенко: Кроме прекращения огня, нужно освободить Савченко, Сенцова и других заложников

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

Генеральный Секретарь ООН поблагодарил Петра Порошенко за действия, которые позволили ввести режим прекращения огня на Донбассе.

«Это стало свидетельством особого мужества», - заявил Пан Ги Мун. Он также отметил, что, несмотря на возможную критику, дипломатические шаги крайне важны для установления мира, а также для сохранения суверенитета и территориальной целостности.Читайте такжеАдвокат летчицы Савченко рассчитывает на внесение ее в список для обмена

Президент Украины поблагодарил Генсека ООН за поддержку и отметил важность выполнения всех 12-ти пунктов Протокола по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

"Он подчеркнул, что кроме прекращения огня, нужно начать политический процесс и освободить всех заложников, включая лиц, которые незаконно содержатся в России, в частности Надежду Савченко и Олега Сенцова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пан Ги Мун подчеркнул важность надлежащего мониторинга и верификации режима прекращения огня. Он также сообщил, что ООН сотрудничает с ОБСЕ, с целью усиления такого мониторинга и верификации.Читайте такжеЗа время перемирия из плена боевиков освободили 648 заложников

"Порошенко отметил необходимость увеличения численности мониторинговой миссии ОБСЕ. Проведение досрочных парламентских и местных выборов, по мнению Президента, обеспечит основу для политического процесса, который сможет обеспечить устойчивый мирный процесс в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

Порошенко и Пан Ги Мун обсудили вопросы соблюдения прав человека и пути решения гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности путем координации усилий с Красным Крестом. Пан Ги Мун отметил, что он ведет постоянный диалог с мировыми лидерами по поддержке Украины и ее стремлений добиться мира. Он также заявил, что будет рад приветствовать Президента Украины в Нью-Йорке, где вскоре пройдет 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.