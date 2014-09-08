ОБСЕ увеличит миссию по контролю за режимом прекращения огня на 500 наблюдателей

21:34, 08 сентября 2014
Политика
0 0

В ближайшее время ожидается увеличение миссии ОБСЕ по контролю за режимом прекращения огня на 500 наблюдателей.

REUTERS

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с военными Первой оперативной бригады Национальной гвардии, 9-м и 23-м батальонами территориальной обороны, военнослужащими Государственной пограничной службы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеПорошенко и Путин обсудили по телефону режим прекращения огня

Петр Порошенко также отметил, что в целом режим прекращения огня соблюдается, за исключением инцидентов в Донецке и Мариуполе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter