ОБСЕ увеличит миссию по контролю за режимом прекращения огня на 500 наблюдателей
21:34, 08 сентября 2014Политика
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В ближайшее время ожидается увеличение миссии ОБСЕ по контролю за режимом прекращения огня на 500 наблюдателей.
REUTERS
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время встречи с военными Первой оперативной бригады Национальной гвардии, 9-м и 23-м батальонами территориальной обороны, военнослужащими Государственной пограничной службы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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Петр Порошенко также отметил, что в целом режим прекращения огня соблюдается, за исключением инцидентов в Донецке и Мариуполе.
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