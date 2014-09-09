ООН продлила миссию в Украине до 15 декабря

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака.

"Миссия была продлена до 15 декабря. Насколько я знаю, это решение было принято в прошлом месяце. Сейчас ведутся переговоры о дальнейшем продлении мандата наблюдателей", - сказал он.

Читайте такжеООН готова проконтролировать выполнение соглашения о прекращении огняПо его словам, изменений в составе миссии не планируется. На данный момент она насчитывает 34 сотрудника в пяти городах Украины - Киеве, Донецке, Львове, Одессе и Харькове.

Как известно, миссия начала свою работу в Украине с 15 марта.

Как сообщал УНИАН, вчера верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Зейд аль-Хусейн заявил, что с середины апреля этого года в ходе вооруженного конфликта на Донбассе погибли как минимум три тысячи человек.