Батальон "Донбасс" организует горячую линию для свидетелей боев под Иловайском

Спецбатальон "Донбасс" намерен организовать горячую линию для свидетелей боев под Иловайском и готов предоставить охрану им и следователям военной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил командир батальона Семен Семенченко.

«Я вчера был в военной прокуратуре, общался с прокурором и следователями и спросил, чем конкретно мы можем им помочь. Это молодые офицеры, которые достаточно понимают, что творится сейчас на фронте и заверили меня, что сделают все возможное, чтобы довести расследование до конца, а в случае, если на них будет оказываться давление, они об этом сообщат», - отметил Семенченко.

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Он также напомнил, что военная прокуратура открыла уголовное дело по ч.3 ст. 425 УК Украины – (небрежное отношение военного должностного лица к службе совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, если это причинило существенный вред). Предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

По его словам, подобных расследований в Украине еще не проводилось, в частности, нужна масса различных экспертиз.

Командир «Донбасса» обратился к военнослужащим, независимо от звания, которым известно что-либо об обстоятельствах окружения под Амвросиевкой, Саур-Могилой, Иловайском сотрудничать со следствием.

Семенченко рассчитывает, что будет проведено объективное расследование.

«В любом случае, мы это дело так не оставим», - сказал он.

По словам Семенченко, общественность также должна контролировать ход расследования, а в Украине должна наконец заработать система, которая даст объективную оценку действиям военных в ходе АТО.

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Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа. Несколько украинских батальонов длительное время находились в окружении боевиков и российских военных возле этого города и просили о подмоге.

29 августа президент России Владимир Путин призвал «ополчение Новоросии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.

Пресс-служба батальона "Донбасс" сообщала, что утром 29 августа силам АТО под Иловайском выдвинули ультиматум - сдаться или погибнуть.

Украинские бойцы начали выходить из окружения 30 августа.

2 сентября заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов после общения с командирами батальонов, которые вышли из окружения, написал, что в боях под Иловайском погибли около сотни украинских военных.

Точных данных о погибших и взятых в плен украинцах под Иловайском нет.

4 сентября была создана Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию событий возле Иловайска, которую возглавил депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко.

Военная прокуратура расследует факт окружения сил АТО в районе Иловайска по статье о халатном отношении к воинской службе.