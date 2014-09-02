Под Иловайском погибло менее ста украинских военных - Филатов

В "иловайском котле" погибло менее 100 украинских военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов, который пообщался с командирами батальонов, вышедших из окружения под Иловайском.

"Сотен жертв нет. До сотни. Но сердце рвется на куски", - заявил он.

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Описывая российских военных, Филатов отметил, что они боятся вступать в ближний бой. Кроме того, по его словам, война на Донбассе - это война артиллерии: "стреляют хорошо, грамотно, используя беспилотники".

"Многие русские (особенно артиллеристы) думают, что они на полигоне в РОСТОВЕ. Абсолютно серьезно", - написал он.

"Не все русские - подонки. Была ситуация, когда русские спасли 25 человек наших раненных. Оказали помощь и отправили в госпиталь", - отметил Филатов.

Также он добавил, что когда российские военные попадают в плен или захватывают бойцов АТО, происходит распад матрицы: "обе стороны видят в друг друге фашистов, но не находят".