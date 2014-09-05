Бойцов батальонов "Донбасс", "Днепр-1 и "Азов" переводят в ряды армии

Об этом советник министра обороны Украины Александр Данилюк сообщил на своей странице в соцсети. "В Минобороны обратилась инициативная группа представителей добровольческих подразделений МВД, среди них - батальоны "Донбасс", "Днепр-1 и "Азов", с просьбой о переводе их в ряды Вооруженных сил Украины», - написал он.

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"По результатам встречи Управление Генерального штаба начало процесс оформления всех желающих. На данный момент заявили о своем желании стать военными более двух сотен добровольцев", - отметил Александр Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября добровольческий батальон "Донбасс" получил тяжелое вооружение и расширил личный состав до 700 бойцов.