За сутки в районе АТО погибли 7 военнослужащих

Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "На протяжении суток террористы осуществили 12 обстрелов позиций сил АТО, блокпостов в районах населенных пунктов Луганск, Мариновка, Шишково, Земляное, Приречье, Александровка, Калинов, Камышовка. В целом, за сутки погибли 7 украинских военнослужащих и 30 ранены", - сказал Андрей Лысенко.

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Кроме того, боевики атаковали украинские войска в районах населенных пунктов Изварино, Краснодон и Мариновка, сообщил он.

По словам пресс-секретаря, за минувшие сутки от рук террористов в зоне АТО погибли 12 мирных жителей.

Андрей Лысенко сообщил, что боевики обстреляли из установки "Град" Мариновку, при обстреле погибли 6 и ранены 4 мирных жителя. Впоследствии боевики обстреляли жилые кварталы Петровского района Донецка. В результате, от рук боевиков погибли 6 мирных жителей, 8 - ранены, в том числе подросток.

По данным Минобороны, в зоне проведения АТО самая напряженная ситуация сохраняется в Донецке, Луганске, Горловке, Снежном, Северодонецке, Антраците и Краснодоне.