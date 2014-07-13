В Донецке обстреляли частный сектор поселка шахты «Трудовская»: 12 погибших

В Донецке в результате обстрела 12 июля частного сектора поселка шахты «Трудовская» погибло 12 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отметили, что Донецкий городской совет выразил соболезнования родным и близким погибших. По распоряжению городского головы Александра Лукьянченко, все расходы, связанные с погребением, возьмет на себя КП «Ритуальная служба г.Донецка».

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В горсовете также сообщили, что в целом по состоянию на 12.00 обстановка в городе остается напряженной. Жители сообщают, что в районе «Боссе» периодически слышны выстрелы и автоматные очереди.

Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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Общественный транспорт вышел на автомагистрали согласно графикам «выходного дня».

Восстановлено движение общественного транспорта по маршруту №42, который связывает Петровский район с центром города, работают и автобусы большой вместимости, и маршрутные такси.