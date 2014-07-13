Силы АТО обезвредили взрывные устройства в жилых домах центра Славянска

Об этом сообщает Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

В рамках мероприятий, направленных на восстановление нормальной жизнедеятельности города, украинские силовики провели осмотр зданий. В ходе осмотра установлено, что взрывные устройства были установлены с учетом того, что бы исключить возможность извлечения.

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Специалистам сил АТО удалось провести разминирование объектов. После нейтрализации взрывных устройств были обнаружены элементы мобильных телефонов и электронных плат, что свидетельствует о возможности дистанционной активации данных устройств.

"Очевидно, что отходя боевики планировали взорвать свои огневые позиции в жилых домах. Поскольку в момент отступления боевиков связь не работала, боевикам не удалось реализовать свой замысел. Безусловно, в случае реализации планов боевиков, жертвы среди мирных жителей были бы неизбежны", - сообщает Селезнев.

В заминированных квартирах, в которых ранее боевики обустроили огневые позиции, до этого силой выгнав хозяев квартир на улицу, были обнаружены продукты питания, медицинские препараты российского производства. Среди прочего обнаружены инструкции по применению взрывных механизмов разных типов.

За минувшие несколько дней саперы обнаружили сотни взрывных устройств. Работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности освобожденного от бандитов города продолжаются.