В Луганске за сутки погибли 6 мирных жителей, еще 7 госпитализированы

В Луганске за сутки из-за боевых действий погибли 6 мирных жителей, еще 7 госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, за минувшие сутки бригады скорой помощи осуществили 188 выездов, из них 7 по факту огнестрельных ранений и травм, полученных в результате боевых действий. Зафиксировано 6 фактов гибели мирного населения. Госпитализированы пострадавшие в результате боевых действий в областную больницу – 3 человека, во 2-ю городскую больницу – 3 человека, в 1-ю горбольницу – 1 человек.

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Из-за попадания и разрывов снарядов были также разрушены ряд жилых домов и других объектов.

В кварталах Солнечный, Жукова, Дружба аварийно отключалась электроэнергия. Был поврежден газопровод по улице Украинская. Ведутся восстановительные работы.

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Также от системы электроснабжения были отключены 4800 абонентов в Каменнобродском районе, городе Александровск, поселке Тепличное. От систем водоснабжения и водоотведения отключено свыше 750 пользователей, проживающих в северной части Каменнобродского района. В поселке Екатериновка от газоснабжения отключены более 300 абонентов.

В диспетчерскую городской коммунальной аварийно-спасательной службы за прошедшие сутки от жителей поступило 24 обращения коммунального характера.