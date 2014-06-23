Боевики обвинят украинских военных в срыве перемирия - секретарь СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

По его словам, на протяжении прошедших суток боевики продолжали обстрел сил АТО в ряде населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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“Боевые столкновения и обстрелы зафиксированы под городами Краматорск, Свердловск, Славянск и населенными пунктами Бирюково и Должанский Луганской области, поселками городского типа Ивановка под Славянском Донецкой области, на дороге Городище - Красная Таловка и других местах, в городе Артемовск”, - сказал Чеповой.

Он отметил, что таким образом руководство боевиков декларирует отсутствие намерений сложить оружие и намерено возложить на украинскую сторону всю ответственность за срыв перемирия.

При этом террористы пытаются восстановить человеческие резервы за счет принудительного привлечения в свои ряды местного населения и граждан других государств, в первую очередь, России, подчеркнул Чеповой. В частности, отметил он, в России с помощью соцсетей осуществляется активный поиск добровольцев для отправления на восток.