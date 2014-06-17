Соболев рассказал, что необходимо сделать для роспуска парламента

Руководитель фракции «Батькивщина» Сергей Соболев отмечает, что парламент не может самораспуститься, и на этой неделе будет доработан новый законопроект о выборах в ВР на пропорциональной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соболев сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно инициатив УДАРа о самороспуске парламента.

“Конституция не предусматривает самороспуск парламента”, - отметил депутат и напомнил о трех основаниях, которые предусматривают роспуск парламента: отсутствие коалиции, невозможность сформировать правительство и отсутствие работы парламента”.

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Соболев подчеркнул, что только это является основаниями для роспуска парламента, решение о котором принимает президент после консультаций с главой парламента и председателями фракций.

“Намного важнее сейчас немедленно принять “пропорциональный” закон. Потому что к сожалению эти 4 законопроекта, которые сейчас внесены в парламент, — это скрытая мажоритарная система. Мы считаем, что нужно принять “пропорциональный” закон”, - подчеркнул депутат.

Он отметил, что такой законопроект сейчас разрабатывается и проводятся консультации между депутатами. Таким образом, считает Соболев, “буквально на этой неделе окончательный текст будет согласован и внесен на рассмотрение Верховной Рады”.

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После этого, по мнению Соболева, ключевым вопросом остается разрешение ситуации в Донецкой и Луганской областях. “Только по завершении первого этапа переговоров, которые должны пройти в рамках стран — гарантов, мы можем принимать решение о дальнейшей судьбе парламента”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция “УДАР” предложила народным депутатам принять решение о самороспуске парламента.

“Мы предлагаем принять постановление, в котором объявить о самороспуске Верховной Рады Украины и обратиться к президенту Украины с предложением назначить досрочные парламентские выборы в установленные Конституцией сроки. А тем временем нарабатывать избирательное законодательство, перейти к пропорциональной системе, чтобы избрать состав парламента, отвечающий позициям общества”, - отметил председатель фракции “УДАР” Виталий Ковальчук.