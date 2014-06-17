В Раде объявили об избрании Ковальчука председателем фракции "УДАР"

Председателем фракции «УДАР» избран Виталий Ковальчук, а заместителем председателя фракции избран Виктор Пинзеник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 5 июня лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, который до этого возглавлял парламентскую фракцию, сложил депутатские полномочия перед вступлением в должность мэра столицы.

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7 июня на заседании фракции «УДАР», которое состоялось в парламенте после инаугурации президента Украины Петра Порошенко, председателем фракции был избран депутат Ковальчук.

Заместителем председателя фракции в ВР остался Пинзеник.