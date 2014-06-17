УДАР предлагает Раде принять решение о самороспуске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявил председатель фракции “УДАР” Виталий Ковальчук.

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“Мы предлагаем принять постановление, в котором объявить о самороспуске Верховной Рады Украины и обратиться к президенту Украины с предложением назначить досрочные парламентские выборы в установленные Конституцией сроки. А тем временем нарабатывать избирательное законодательство, перейти к пропорциональной системе, чтобы избрать состав парламента, отвечающий позициям общества”, - подчеркнул Ковальчук.

Он прибавил, что фракция партии “УДАР” подготовила текст соответствующего проекта постановления.

Ковальчук предложил всем фракциям и группам поддержать это постановление после доработки.

“Этим мы исполним свой долг перед украинским народом”, - подчеркнул Ковальчук.