Около 30 депутатов Госдумы РФ приедут в Крым – Валуев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Госдумы РФ (фракция «Единая Россия») Николай Валуев сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Не менее двадцати восьми депутатов Госдумы прибудут или уже прибыли в Крым. У каждого есть свое поле работы, но однозначно, какое-то количество будет в составе комиссии, которая будет заниматься наблюдением за проведением референдума. Я говорю о людях, которые будут до 16-го и позже в Крыму», - сказал Валуев.

Он также отметил, что в Крыму работает много российских журналистов.

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Как сообщал УНИАН, Верховный совет Крыма 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины? Жители Крыма смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера по киевскому времени. Референдум обойдется в 16,2 млн гривен.

Киев считает «опрос» неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум пока признает лишь официальная Москва.