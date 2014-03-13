"Мы все подохнем" - жительница Крыма об отсоединении от Украины
09:24, 13 марта 2014Политика
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Одна из жительниц Крыма в комментарии журналистам объяснила, почему Крым нельзя отсоединять от Украины.
"Если мы будем отделяться, мы просто все подохнем", - заявила она на камеру. По ее словам, Россия манит крымчан "большим рублем" и обещает, что все будет хорошо.
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Но все ли хорошо в самой России, задается вопросом женщина.
"Мы все подохнем" - жительница Крыма об отсоединении от Украины
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