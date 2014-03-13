"Мы все подохнем" - жительница Крыма об отсоединении от Украины

"Если мы будем отделяться, мы просто все подохнем", - заявила она на камеру. По ее словам, Россия манит крымчан "большим рублем" и обещает, что все будет хорошо.

Читайте такжеКрымская беженка не увидела во Львове "бандеровцев"

Но все ли хорошо в самой России, задается вопросом женщина.