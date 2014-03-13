Ради Украины США хотят реформировать МВФ

Комитет по международным отношениям сената конгресса США соотношением голосов 14:3 одобрил 12 марта законопроект о санкциях против некоторых украинцев и россиян, реформе Международного валютного фонда (МВФ) и помощи и кредитных гарантиях Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Акт 2014г. о суверенитете, территориальной целостности, демократии и экономической стабильностиУкраины включает в себя следующие положения:

1. Предоставляются гарантии по займу Украине, соответствующие 1 млрд долл., в соответствии с недавними заявлениям администрации президента США Барака Обамы, а также недавно принятым палатой представителей законопроектом.

Читайте такжеМинфин ожидает поступления первого транша от МВФ в апреле - министр

2. Администрация Обамы наделяется функциями содействия украинским властям в выявлении, блокировании и возвращении активов, связанных с действиями коррупционного характера, совершенными отстраненным Радой Президентом Украины Виктором Януковичем, членами его семьи и иными бывшими и нынешними украинскими правительственными чиновниками.

3. Предоставляются 50 млн долл. в помощь демократии, государственному управлению и развитию гражданского общества, а также 100 млн долл. в рамках расширенного сотрудничества в сфере безопасности для Украины и иных стран Центральной и Восточной Европы.

4. Вводятся дополнительные санкции, дополняющие недавнее распоряжение Президента Обамы, против украинцев и россиян, ответственных за насилие и серьезные нарушения прав человека в отношении антиправительственных демонстрантов, а также санкции против лиц, ответственных за подрыв мира, безопасности, стабильности, суверенитета или территориальной целостности Украины, в том числе посредством экономического принуждения.

5. Вводятся санкции против российских чиновников и связанных с ними лиц, замешанных или ответственных за коррупцию в крупном масштабе в Украине, в виде замораживания активов и отзыва виз.

6. Признается необходимость реформы участия Соединенных Штатов в МВФ, которая позволит СШАполучить значительную поддержку со стороны МВФ для Украины сегодня, а также в ходе подобных кризисов в будущем.

Для вступления в силу этот законопроект должен пройти рассмотрение полным составом сената, а также одобрение в палате представителей конгресса, где положения о реформе МВФ, вероятно, встретят жесткое противодействие со стороны некоторых представителей Республиканской партии, передает Reuters.

Автор законопроекта - сенатор-демократ Роберт Менендес от Нью-Джерси, председатель сенатского комитета по международным делам, заявил: "Украина стоит перед страшной угрозой своему собственному существованию, и в час нужды мы поддерживаем украинский народ и его выбора своей судьбы без вмешательства России".

"Президент (России Владимир) Путин просчитался, решив сыграть в русскую рулетку с международным сообществом, но мы не закроем глаза на произошедшее и никогда не признаем такое нарушение международного права", - добавил Менендес.