Джемилев: Если иностранные солдаты входят в твою страну, то ожидать хорошего - наивно

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом народный депутат Украины, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев сказал украинским журналистам по итогам телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Если солдаты, танки какой-то другой страны заходят в твою страну, ожидать, что все будет мирно и хорошо, просто наивно. Если до сих пор каких-то серьезных столкновений, кровопролитий не произошло, то это всецело благодаря тому, что нынешнее руководство Украины призывает неустанно избегать провокаций и не оказывать сопротивления, ибо это будет использовано интервентами для оправдания своей интервенции и более широкомасштабного кровопролития. То, что в любое время это может возникнуть, в любое время, вряд ли может вызывать сомнения", - подчеркнул Джемилев.

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По его словам, крымские татары 50 лет добивались и во многом добились успеха по возвращению на свою родину и востановлению своих прав. "Это произошло без пролития ни капли крови. Сейчас мы стоим перед реальной угрозой того, что эта кровь будет пролита", - сказал Джемилев.