Крымские татары будут открыто бойкотировать референдум - Чубаров

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Сегодня все вдруг полюбили крымских татар. Крымскотатарский фактор станет во главе угла. Нам надо и дальше действовать по совести. Это наша земля. У нас никто не спрашивал, когда разрабатывали какие-то планы. Референдума, с моей точки зрения, быть не может. Мы будем открыто бойкотировать референдум. Хотя знаем, что его результат уже решен ", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Рада Крыма приняла "декларацию о независимости".

За утверждение "декларации" якобы проголосовали 78 депутатов Верховной Рады АРК.

В частности, Рада Крыма ссылается на решение международного суда ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года который признал, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права.