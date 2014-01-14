Главное за день: обзор топ-новостей

Появилось видео, на котором "беркутовцы" бьют Луценко в лицо

На видео четко зафиксирован момент, когда бывший министр внутренних дел Луценко получает удар в лицо от сотрудника "Беркута".

Сегодня в МВД в который раз заявили, что закон позволяет милиционерам применять силу. Статья 13 позволяет применить меры физического влияния для прекращения правонарушений, преодоления противодействия законным требованиям милиции, которое осуществляется с применением силы в отношении работников милиции.

Сегодня Луценко, который находится в больнице после избиения 10 января, посетили посол США Джеффри Пайетт, посол Германии Кристоф Вайль, посол Европейского Союза Ян Томбинский и посол Швеции Андреас фон Бекерат.

Гривня упала до минимума с октября 2009 года

Курс гривни по отношению к американскому доллару достиг самого низкого значения за всю историю существования украинской национальной валюты. Во вторник, 14 января, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару к 12:00 снизились до 8,3300/8,3380 грн/долл. с 8,3000/8,3300 грн/долл. на открытии торгов.

Гриценко заявил о выходе из фракции "Батькивщины"

“Решение о выходе из фракции не было простым. На протяжении года в рамках фракции я твердо и последовательно отстаивал те принципы и ценности (объявленные публично и скрепленные подписями Гриценко, Турчинова, Яценюка), на которых наша партия "Гражданская позиция" вошла в состав Объединенной оппозиции "Батькивщина". Вы все это видели. Так же видите, чем оно завершилось. При этих условиях, решение о выходе из фракции считаю логическим, ответственным и честным”, - отметил Гриценко.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, комментируя заявление Гриценко о выходе из фракции «Батькивщина», заявил, что Анатолий Гриценко должен сложить депутатские полномочия.

В ПР заявили, что Кличко должен отказаться от разрешений на жительство за рубежом

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман считает, что лидер партии “УДАР” Виталий Кличко должен отказаться от разрешений на жительство в других странах. Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналистов относительно права Кличко баллотироваться в президенты, а также поправки к Налоговому кодексу, согласно которой лицо, имеющее право на жительство на территории другого государства, считается не проживающим в Украине.

Лидер УДАРа Виталий Кличко уверен в отсутствии юридических оснований для снятия его с президентских выборов. Он также добавил, что не хотел бы обращаться по этому поводу в украинские суды.

МВФ прогнозирует усиление экономического кризиса в Украине

Экономика Украины, наряду с экономиками ряда других стран развивающейся Европы, в частности, Турции, Сербии, Венгрии и Хорватии, останется уязвимой в 2014 году, а перспектива оттока капитала с рискованных рынков вследствие сокращения политики финансовых стимулов в развитых странах, в частности в США, может лишь усилить экономический кризис в Украине.

Всемирный банк требует сокращения количества разрешений и проверок бизнеса в Украине

Всемирный банк настаивает на усовершенствовании регуляторной политики в Украине, сокращении неэффективных проверок, введении реальных механизмов борьбы с коррупцией и предоставлении доступа к финансовым ресурсам, поскольку эти факторы являются основными проблемами на пути развития частного сектора, включая малый и средний бизнес.

Украинка Свитолина прошла во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, победив на старте соревнований входящую в Тор-20 мирового рейтинга россиянку Светлану Кузнецову - 6:3, 6:3