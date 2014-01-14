Гриценко заявил о выходе из фракции "Батькивщины"

Об этом Гриценко сообщил УНИАН.

В частности он отметил, что написал заявление “20 минут назад”.

В то же время, на своей странице в Facebook Гриценко объяснил, что заявление о выходе из фракции написал “в связи с невозможностью влиять на решения, которые принимаются фракцией ВО "Батькивщина".

По его информации, заявление такого содержания зарегистрировал сегодня утром после вчерашнего решения фракции, “которым меня лишили права участия в ее заседаниях”.

По теме: Гриценко: На новом "Майдане" слишком много политиков

Гриценко также заявляет, что остается в оппозиции к Президенту Виктору Януковичу и его политике, а также что будет “выполнять избирательную программу ВО "Батькивщина", с которой «мы вместе шли на выборы и к разработке которой приложил собственные усилия».

Также он отмечает, что будет “координировать свои действия с оппозиционными депутатами, для которых принципы и ценности - не пустые слова”.

“Решение о выходе из фракции не было простым. На протяжении года в рамках фракции я твердо и последовательно отстаивал те принципы и ценности (объявленные публично и скрепленные подписями Гриценко, Турчинова, Яценюка), на которых наша партия "Гражданская позиция" вошла в состав Объединенной оппозиции "Батькивщина". Вы все это видели. Так же видите, чем оно завершилось. При этих условиях, решение о выходе из фракции считаю логическим, ответственным и честным”, - написал Гриценко.