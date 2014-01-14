В МВД в который раз заявляют, что закон позволяет милиционерам применять силу

В Министерстве внутренних дел в который раз заявляют, что закон позволяет милиционерам применять силу к гражданам.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в соответствии с требованиями Закона Украины «О милиции», работники милиции имеют право применять меры физического влияния, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных данным законом.

В ведомстве отмечают, что, в частности, статья 13 позволяет применить меры физического влияния для прекращения правонарушений, преодоления противодействия законным требованиям милиции, которое осуществляется с применением силы в отношении работников милиции, а статья 14 регламентирует применение специальных средств для защиты граждан и самозащиты от нападения и других действий, создающих угрозу их жизни или здоровью, а также для прекращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.

В УСО также напомнили, что МВД Украины уже заявляло о том, что в ходе событий возле Святошинского райуправления милиции г. Киева в ночь на 11 января работники милиции действовали в пределах своих законных полномочий.

Смотрите также: Появилось видео, на котором "беркутовцы" бьют Луценко в лицо

В пресс-службе также отметили, что, по сообщениям СМИ, по этим событиям прокуратурой столицы начато уголовное производство и изучаются все имеющиеся материалы, в том числе видео из разных источников. Все доступные в СМИ и в Интернете материалы также обрабатываются следователям прокуратуры для предоставления правовой оценки.

Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда, который выносил приговор так называемым «васильковским террористам». К зданию суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Противостояние началось с того, что автомайдановцы заблокировали автобусы с "Беркутом" возле Святошинского райуправления милиции, поскольку эти правоохранители, по их данным, причастны к избиению людей возле Киево-Святошинского суда.

Во время столкновений милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

12 января исполняющий обязанности начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве Валерий Мазан заявил, что работники милиции, которые охраняли осужденных в Киево-Святошинском суде 10 января, имели основания для применения оружия, когда правонарушители пытались захватить спецавтомобиль конвоя.

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыва памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.